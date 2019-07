LPI-SLF: B281 – Mopedfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Oppurg (ots) – Am 04.07.2019 ereignete sich auf der B281 zwischen

Oppurg und Kolba ein Mopedunfall. Der Mopedfahrer (m, deutsch, 43)

befuhr mit seinem Moped, aus Richtung Pößneck kommend, in Richtung

Oppurg in einigem Abstand hinter dem Pkw der Skoda-Fahrerin (deutsch,

58). Die Skoda-Fahrerin musste, wie vorausfahrende Pkws, am 2.

Abzweig in Oppurg verkehrsbedingt warten. Der Mopedfahrer bemerkte

dies zu spät und kollidierte mit dem Skoda. Hierdurch kam er zu Fall

und verletzte sich leicht am Knie.

