POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Ludwigsburg (ots) – Am Donnerstag gegen 22.48 Uhr kam es an der

Kreuzung Poststräßle / Gustav-Rau-Straße zu einem Verkehrsunfall mit

fünf leicht verletzten Personen. Der 28 Jahre alte BMW-Lenker befuhr

die Gustav-Rau-Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung

Poststräßle missachtete er das auf Grund der ausgeschalteten

Ampelanlage geltende Stopp-Schild und fuhr ungebremst in die Kreuzung

ein. Eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 32-jährige

VW-Fahrerin kollidierte hierbei mit der Fahrerseite des BMW.

Hierdurch wurde der BMW abgewiesen und prallte frontal gegen einen

dort befindlichen Ampelmasten. Der BMW war mit drei Personen und der

VW mit zwei Personen besetzt. Die Insassen der beiden Fahrzeuge

wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten

Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro und mussten abgeschleppt werden.

