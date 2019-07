POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 28-jährigen Zied Gebali aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) –

Seit dem 05.07.2019, 03:20 Uhr wird der 28-jährige Zied GebaliI aus

Neubrandenburg vermisst.

Der Vermisste wurde letztmalig gegen 03:20 Uhr in der

John-Schehr-Straße in Neubrandenburg gesehen.

Bekleidet ist er vermutlich mit einer schwarzen Winterjacke und führt

eine olivgrüne Herrenhandtasche mit sich.

Herr Gebali könnte mit einem Herrenfahrrad unterwegs sein.

Der Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in

Neubrandenburg unter  0395/ 5582-5224, jede andere

Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.

