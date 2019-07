POL-SU: Verkehrsunfall mit 1 RTW und 3 PKW. 7 zum Teil schwerverletzte Personen.

Lohmar / Donrather Dreieck (ots) – Gegen 23:15 Uhr befuhr ein RTW

im Rahmen eines Einsatzes mit Sonderrechten die B 507 aus Rtg.

Neunkirchen in Richtung Rösrath. Im Kreuzungsbereich des Donrather

Dreiecks kollidierte der RTW mit einem Pkw (Mietwagen), welcher von

der BAB 3 kommend geradeaus in Rtg. Lohmar-Donrath fahren wollte. Der

Pkw wurde durch den Aufprall derart heftig nach links geschleudert,

wodurch er mit 2 weiteren Pkw, welche an der rotlichtzeigenden LZA

auf der B 507 aus Richtung Rösrath standen, zusammenstieß. Der RTW

kam auf einem stromführenden Strommast zum Stehen. Die Fahrerin des

RTW wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt, ihr Beifahrer sowie

eine Praktikantin im hinteren Sitzbereich des RTW wurden leicht

verletzt. Der Fahrer und Beifahrer des Mietwagens wurden jeweils

schwer verletzt. Die beiden weiblichen Insassen des Pkw, welcher von

der Ampel nach links in Richtung Donrath abbiegen wollte, wurden

jeweils leicht verletzt. Die beiden männlichen Insassen des Pkw,

welcher an der rotlichtzeigenden Ampel geradeaus in Richtung

Neunkirchen fahren wollten, blieben glücklicherweise unverletzt.

Sämtliche verletzten Personen wurden zunächst vor Ort ärztlich

versorgt und anschließend in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Von Beginn der Unfallaufnahme an wurde der gesamte Kreuzungsbereich

des Donrather Dreiecks (B 507, B 484, L 288) komplett gesperrt. Die

Kräfte der Polizeibehörde Siegburg wurden bei ihrer Arbeit durch eine

Spezial-Unfallaufnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Köln unterstützt.

Die umfangreiche Unfallaufnahme und Sperrung der Einfallstraßen wird

bis in die Morgenstunden andauern. Schu.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis | Publiziert durch presseportal.de.