FF Nordkirchen: 500 Quadratmeter Wiese in Flammen

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr wurde der Löschzug Nordkirchen

erneut zu einem Flächenbrand in die Bauernschaft Piekenbrock gerufen.

Diesmal stand eine Wiese auf einer Fläche von 500 Quadratmetern in

Flammen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen war bereits ein

Landwirt vor Ort und schob den trockenen Grasschnitt mit seinem

Traktor zur Seite um die Ausbreitung zu verringern. Die Feuerwehr

bekämpfte die Flammen mit zwei Strahlrohren und 7.000 Litern Wasser.

Die Wärmebildkamera kam auch hier wieder zum Einsatz um Glutnester zu

lokalisieren und anschließend abzulöschen.

Die Einsatz war nach eineinhalb Stunden beendet.

Eine Abkühlung erwartete die Einsatzkräfte bei ihrer Rückkehr zum

Feuerwehrgerätehaus: Mitarbeiter der gegenüberliegenden Tankstelle

spendierten den Frauen und Männern ein Eis.

