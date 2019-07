POL-PDKH: Manchmal ist es anders, als es scheint.

Roxheim, Hauptstraße (ots) – Am 04.07.2019 gegen 19:40 Uhr, wurde

der PI Bad Kreuznach ein Mann, in einem PKW, an der Tankstelle in

Roxheim gemeldet. Dieser würde sich verdächtig in dessen PKW an einer

Zapfsäule aufhalten. Er sei vermutlich betrunken, oder habe einen

Schlaganfall.

Die sofort entsendete Streife konnte den 54-jährigen Mann aus

Guldental vor Ort antreffen. Der Mann wirkte alkoholisiert und schien

nicht Herr seiner Sinne zu sein. Die Streife versuchte den

Sachverhalt aufzuklären, doch der Verantwortliche zeigte sich nicht

von seiner besten Seite. Nur durch das zurückhaltende und besonnene

Einschreiten der Streife wurde eine Eskalation vermieden und versucht

die Ursache des Problems zu erörtern. Nach einiger Zeit äußerte der

Verantwortliche dann plötzlich, dass er Diabetiker sei. Der

hinzugezogene Rettungsdienst bestätigte, dass der Mann unterzuckert

war. Nachdem dieser etwas Traubenzucker konsumierte, ging es ihm

wieder gut und er zeigte sich überaus freundlich den Beamten

gegenüber.

Der Fahrer konnte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen.

