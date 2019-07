FW Düren: Mehrere verletzte Personen nach Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug

Düren (ots) –

Zu einem Verkehrsunfall unklaren Ausmaßes wurde die Feuerwehr der

Stadt Düren heute in den Mittagsstunden gerufen. Schon auf der

Anfahrt teilte die Leitstelle des Kreises Düren mit, dass ein

Einsatzfahrzeug einer Nachbargemeinde in das Unfallgeschehen

beteiligt ist und eine unbekannte Anzahl an Personen verletzt wurde.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich diese Meldung.

Das Messfahrzeug (Sonderfahrzeug für ABC- Gefahrstoffe) stand an der

Kreuzung B56/Nordstraße im Gegenverkehr und war dort mit mehreren

Fahrzeugen kollidiert. Auf der gegenüber liegenden Fahrbahn war ein

weiterer PKW seitlich mit einem LKW zusammengestoßen. Insgesamt waren

neun Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Es wurden acht Personen verletzt. Fünf Personen wurden leicht

verletzt und drei Personen schwer verletzt. Der alarmierte

Rettungsdienst versorgte die Verletzten und transportierte diese in

die umliegenden Krankenhäuser.

Die Feuerwehr der Stadt Düren war mit hauptamtlichen, sowie

ehrenamtlichen Kräften vor Ort. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in

den früher Nachmittag und sorgten im nördlichen Stadtgebiet für

erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die B56 wurde vorübergehend voll

gesperrt.

