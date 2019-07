POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gem. Berglen – Motorradfahrerin schwer verletzt

Aalen (ots) – Gem. Berglen – Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 17:20 Uhr wollte ein 21-Jähriger mit seinem

PKW Daimler von Lehnenberg kommend, nach links auf die Landesstraße

in Richtung Birkmannsweiler abbiegen. Von links kam ein Traktor mit

Anhänger, der seinerseits nach rechts in Richtung Lehnenberg abbiegen

wollte. Der 21-Jährige begann den Abbiegevorgang und stieß im

Einmündungsbereich mit dem Motorrad einer 42-Jährigen zusammen. Diese

war zuvor hinter dem Traktor in Richtung Berglen-Steinach unterwegs

und überholte gerade den Traktor, während der 21-Jährige abbog. Die

Frau prallte mit dem Motorrad Yamaha gegen das Auto und wurde über

das Autodach geschleudert. Sie wurde schwer verletzt und musste ins

Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft

sich auf ca. 3.000 Euro.

