POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Trier (ots) – Am 04.07.2019 gegen 15.45 Uhr ereignete sich in der

Brückenstraße ungefähr in Höhe der Hausnummer 23 ein Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch den

Unfall schwerverletzt, da er von dem Pkw erfasst wurde und mit dem

Hinterrad überrollt wurde. Mögliche Zeugen des Unfalls werden

gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Trier in Verbindung zu

setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.