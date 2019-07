POL-VIE: 190704- Brüggen-Bracht: E-Bike Fahrer schwer verletzt

Brüggen (ots) – Eine vierköpfige Gruppe von E-Bike Fahrern befuhr

am Donnerstag, gegen 16:25 Uhr, den Driesenweg in Richtung Hülst.

Beim Umfahren eines abgestellten Gabelstaplers geriet ein 78jähriger

Kaldenkirchener im Einmündungsbereich eines Feldweges auf Schotter,

rutschte aus und stürzte. Der Mann, der keinen Helm trug, erlitt

schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in

ein Krankenhaus gebracht./jp (781)

