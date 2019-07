POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person -Heiligenhaus- 1907033

Mettmann (ots) –

Am 04.07.2019, gegen 16.05 Uhr, ereignete sich auf der

Westfalenstraße in Heiligenhaus ein Verkehrsunfall mit einer schwer

verletzten Person. Eine 77-jährige Heiligenhauserin rangierte mit

ihrem PKW VW auf dem Parkplatz der Westfalenstraße. Der Parkplatz

liegt direkt neben einer großen Baugrube. Nach bisherigen

Ermittlungen fuhr die Heiligenhauserin rückwärts und durchbrach

hierbei die Absperrung, sowie den Bauzaun des Baustellengeländes. Die

Heiligenhauserin stürzte rückwärts mit ihrem PKW ca. 6 Meter tief in

die Baugrube. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste mittels

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Es entstand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der PKW VW war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.