POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Saarburg (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 03.07.2019; 15:00

h und Donnerstag, 04.07.2019; 14:00 wurde der Pkw eines Bewohners

einer in Saarburg befindlichen Seniorenresidenz beschädigt. Das

Fahrzeug, ein schwarzer Opel Astra mit TR-Kennzeichen, stand auf dem

öffentlichen, zwischen Saar und Seniorenresidenz gelegenen,

geschotterten Parkplatz. Durch unbekannte Täter wurde die Heckscheibe

des Pkw eingeschlagen. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt

ca. 700 EUR . Zeugen der Tatbegehung werden gebeten, sich mit der

Polizei Saarburg; Tel.: 06581-91550 oder pisaarburg@polizei.rlp.de in

Verbindung zu setzen.

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:

Schmitt, Polizeihauptkommissar

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

