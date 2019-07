POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Donnerstag (04.07.) kam es auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in der Heidelberger Straße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von einigen hundert

Euro entstanden ist. Gegen 11:30 Uhr hatte ein vermutlich

beigefarbenes Kfz. das Heck einer roten Daimler A-Klasse gestreift

und dieses Fahrzeug dadurch beschädigt. Der Verursacher fuhr

anschließend davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder

Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer

06204-94400 in Verbindung zu setzen.

