FW-EN: Flächenbrand auf Steilhang

Herdecke (ots) –

Am Donnertag um 13:32 Uhr wurde der Freiwilligen Feuerwehr

Herdecke ein Flächenbrand in der Mühlsteinkurve nahe dem Bahnhof

gemeldet. Mit zwei Löschrohren konnten die Feuerwehrleute die rund 30

Quadratmeter brennendes Buschwerk an dem sehr steilen Hang schnell

löschen. Nachdem weitere Glutnester auch mithilfe einer

Wärmebildkamera ausgeschlossen werden konnten, war der Einsatz von

zwei Löschfahrzeugen nach rund einer Stunde beendet. Der

Eisenbahnverkehr auf der nahen Strecke war nicht beeinträchtigt.

***Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung „Feuerwehr

Herdecke“ zur Berichterstattung im Zusammenhang mit diesem Einsatz

gerne verwendet werden.***

