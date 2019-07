POL-STD: Tötungsdelikt in Großenwörden – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Stade (ots) – Tötungsdelikt in Großenwörden – Tatverdächtiger in

Untersuchungshaft

Am Donnerstagmorgen, den 04.07.2019, erschien der 54-jährige

Tatverdächtige auf der Dienststelle der Polizei Stade und gab an,

dass er bereits Anfang des Jahres seine Ehefrau getötet habe und

diese auf dem Grundstück des gemeinsamen Hauses in Großenwörden

verscharrt hätte.

Die Überprüfung des Anwesens bestätigte seine Aussage. Der

Leichnam der 65-jährigen Ehefrau wurde durch die Beamten im

Gewächshaus aufgefunden.

Der Tatort in Großenwörden wurde durch die Beamten der

Kriminaltechnik sowie durch die Ermittler des 1. Fachkommissariats

aus Stade übernommen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und musste sich

ersten Vernehmung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung

unterziehen.

Im Rahmen der Vernehmung räumte er ein seine Frau erdrosselt zu

haben, zu dem Motiv äußerte er sich jedoch nicht.

Er wurde noch am heutigen Nachmittag dem Haftrichter des

Amtsgerichtes Stade vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl

erließ. Der Beschuldigte wurde in eine niedersächsische

Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

