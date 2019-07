POL-OG: Kehl – Ermittlungen nach handfestem Streit

Kehl (ots) – Nach einer Auseinandersetzung im Kehler Schwimmbad am

Donnerstagmittag ermitteln nun die Beamten des örtlichen

Polizeireviers wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach bisherigen

Erkenntnissen sollen gegen 14:45 Uhr fünf Personen, darunter vier

Frauen und ein Mann, wegen Nichtigkeiten aneinander geraten sein und

sich geschlagen haben. Zwei der Frauen befinden sich zu weiteren

Untersuchungen in einem Krankenhaus. Sie dürften durch den handfesten

Streits leichte Verletzungen davongetragen haben. Die Ermittlungen

dauern an.

