POL-MR: Sattelzug durchbricht Brückengeländer und landet teilweise in der Lahn, Berichtigung der Uhrzeit;

Sattelzug durchbricht Brückengeländer und landet teilweise in der

Lahn

Cölbe/Landestraße 3089: Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am

Donnerstagnachmittag, 4. Juli auf der Landesstraße 3089 kurz hinter

Cölbe. Der Fahrer eines Sattelzuges erlitt glücklicherweise nur

leichte Verletzungen. Der 61-Jährige aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

fuhr gegen 14.40 Uhr auf der Kasseler Straße in Cölbe in Richtung

Wehrda. Kurz hinter dem Ortsausgang geriet der Brummi-Fahrer eigenen

Angaben zufolge mit einem Reifen gegen einen Bordstein. Der

61-Jährige verlor die Kontrolle über seinen 40-Tonner, kam nach links

von der Straße ab, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte mehrere

Meter in die Tiefe. Letztendlich landete der Sattelzug teilweise in

der Lahn, ohne sich zuvor zu überschlagen. Ein Notarzt untersuchte

den Mann vor Ort. Er erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen nur

leichte Verletzungen/Schürfwunden. Vorsorglich wurde er zur weiteren

Untersuchung in die Uni-Klinik gebracht. Alkohol spielte bei dem

Unfall keine Rolle! Zur Schadenshöhe kann momentan noch keine Aussage

getroffen werden. Die Straße zwischen Cölbe und Wehrda ist derzeit

voll gesperrt. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkwarnmeldung. Nach

dem Unfall traten aus dem Sattelzug erhebliche Mengen

Dieselkraftstoff aus. Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein. Die

Bergungsarbeiten dürften noch mehrere Stunden andauern. Ein Foto zum

Unfallgeschehen steht als Download unter www.polizeipresse.de

(Blaulicht, Marburg-Biedenkopf) bereit. Unfallzeugen melden sich

bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

