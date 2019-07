POL-LB: Steinheim an der Murr: Diebstahl aus BMW; Großsachsenheim: Mülltonne angezündet; Kornwestheim: Scheibe an Mercedes eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) – Steinheim an der Murr: Diebstahl aus BMW

Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen Mittwoch, 17.00

Uhr und Donnerstag, 06.30 Uhr an einem in der Haydnstraße geparkten

BMW zu schaffen und schlug eine Seitenscheibe ein. Entwendet wurde

nichts. Vermutlich derselbe Täter schlug auch in der Beethovenstraße

eine Seitenscheibe an einem weiteren BMW ein und baute aus dem

Fahrzeug das Navigationsgerät und das Lenkrad aus. Der Sachschaden

beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Steinheim bittet

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter

Telefon 07144/823060 zu melden.

Großsachsenheim: Mülltonne angezündet

Eine Restmülltonne in der Kirchhofstraße wurde am Donnerstag

zwischen 04.45 Uhr und 05.15 Uhr durch unbekannte Täter angezündet.

Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon

07042/9410, entgegen.

Kornwestheim: Scheibe an Mercedes eingeschlagen

In der Bachstraße schlug ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 16.00

Uhr und Donnerstag, 05.45 Uhr die Scheibe der hinteren linken Tür

eines Mercedes ein. Aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet.

Ein hochwertiges Smartphone ließ er unberücksichtigt. Die Höhe des

Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kornwestheim

nimmt Hinweise unter 07154/13130 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Ludwigsburg | Publiziert durch presseportal.de.