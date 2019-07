POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch, Reifen zerstochen, Unfall

Rems-Murr-Kreis (ots) – Remshalden-Geradstetten: Versuchter

Einbruch in Firma

Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:15 Uhr,

versuchten bisher unbekannte Diebe, in die Werkstatt einer Firma in

der Raiffeisenstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten aber

nicht ins Innere des Gebäudes. Der entstandene Sachschaden wird auf

rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten

Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Reifen zerstochen

Zwischen 10 Uhr und 19:10 Uhr wurden am Mittwoch alle vier Reifen

eines Ford Focus, der in der Günther-Irmscher-Straße geparkt war,

zerstochen. Hierdurch entstanden rund 600 Euro Sachschaden. Zeugen

werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remshalden unter der

Telefonnummer 07151 72463 in Verbindung zu setzen.

Rudersberg: Zusammenstoß zwischen Traktor und Pkw

Gegen 14:45 Uhr ereignete sich am Donnerstag in der Heilbronner

Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw, bei

dem der Autofahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Fahrer eines VW

Passat kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und

stieß dort mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen. Er wurde mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des

Traktors wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf

rund 2000 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden.

