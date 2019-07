POL-AA: Ostalbkreis: Flächenbrand und Unfallflucht

Aalen (ots) – Lauchheim: Flächenbrand

Auf einer frei zugänglichen Wiese beim Schützenhaus ist am

Donnerstagvormittag abgelegtes Gestrüpp und Grasschnitt in Brand

geraten. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von circa 100

Quadratmeter aus und drohte auf ein angrenzendes Gebüsch

überzugreifen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen im

Einsatz und konnte ein weiteres Ausbreiten schnell verhindern. Die

Polizei war mit einer Streife im Einsatz. Sachschaden war nicht

entstanden. Als Brandursache wird derzeit von einer Selbstentzündung

ausgegangen.

Aalen: Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Zeugenhinweise erbittet die Polizei nach einer Unfallflucht am

Donnerstagvormittag in der Friedrichtstraße. Der Fahrer eines

Kastenwagens mit ausländischem Kennzeichen war gegen 10:30 Uhr bei

Rotlicht auf der Linksabbiegerspur in Richtung Gmünder Torplatz

gestanden. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete setzte der Fahrer zum

Wenden an und musste schließlich rangieren. Hierbei fuhr er gegen

einen Omnibus, dessen 60-jähriger Fahrer hinter dem Kastenwagen

vorbei fahren wollte. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer des

Kastenwagens unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Linienbus war ein

Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise zu dem

Kastenwagen nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/524-0

entgegen.

