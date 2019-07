POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 04.07.2019

Offenbach (ots) –

Bereich Main-Kinzig

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des

Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 04.07.2019

Todesumstände sind noch nicht geklärt – Staatsanwaltschaft und

Polizei bitten um Hinweise – Hanau

(aa) Nach dem Tod eines 57-Jährigen, der am Pfingstsonntag, 9.

Juni 2019, gegen 20.20 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der

Limesstraße aufgefunden wurde (wir berichteten), wenden sich nun zur

Klärung der Todesumstände die Hanauer Staatsanwaltschaft und die

Kriminalpolizei an die Bevölkerung und bitten um Hinweise.

Die Obduktion des Leichnams ergab, dass der Mann eine erhebliche

Verletzung im Bereich des Beckens erlitten hat. Nach dem Stand der

Ermittlungen war der Verstorbene vor seinem Tod mit seiner

41-jährigen Lebensgefährtin in eine körperliche Auseinandersetzung

geraten. Die Beckenverletzung ist jedoch wohl nicht auf diese

Auseinandersetzung zurückzuführen, führte aber unter anderem zum

Versterben des 57-Jährigen. Für die Verletzung könnte ein

Verkehrsunfall oder ein ähnliches Geschehen ursächlich gewesen sein.

Wer kann also Angaben zu der Herkunft der Verletzung und zu einem

möglichen Vorfall, der vor dem Pfingstsonntagabend stattgefunden hat,

machen? Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer

06181 100-123 zu erreichen.

Hinweis: Ein Bild ist beigefügt. Bei der abgebildeten Person

handelt es sich um den 57-jährigen Verstorbenen.

Offenbach, 04.07.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

