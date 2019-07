POL-FL: Husum: Bekleidung nach Raubüberfall auf Spielhalle gefunden – Wer kann Hinweise geben?

Husum (ots) –

Nach dem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Husum am vergangenen

Samstag wurden Montagmittag (01.07.19) Kleidungsstücke gefunden, die

eventuell vom mutmaßlichen Täter stammen könnten. Es handelt sich

dabei um einen Parka, um eine als Maske genutzte Mütze und

Handschuhe. Die Sachen wurden im Kurt-Pohle-Weg gegenüber des

AWO-Treffs gefunden.

Die Ermittler erhoffen sich durch die Veröffentlichung der Bilder

Hinweise auf den Täter. Wer kennt die Kleidungsstücke? Wem gehören

sie? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei in Husum unter 04841 – 830 0 in Verbindung zu setzen.

Der Überfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen (29.06.19) in

der Straße Osterende in Husum. Gegen 05:00 Uhr betrat ein maskierter

Mann den Spielsalon und bedrohte die 56-jährige Spielhallenaufsicht

mit einem großen Messer.

Er forderte Geld von Ihr, durchsuchte Schränke und Schubladen und

ließ sich den Tresor öffnen. Daraus entwendete er mehrere Rollen

Münzgeld. Der Täter fesselte die Angestellte mit Paketband und

knebelte sie mit einem Mikrofasertuch. Er flüchtete anschließend mit

mehreren Hundert Euro Bargeld, die er in einen Stoffbeutel packte.

Die Frau konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen.

Sie wurde bei der Tat leicht verletzt.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

– ca. 180 – 185 cm groß und schlank

– olivgrüner Parka mit Kapuze

– dunkle Maske mit Schlitzen

– heller Stoffbeutel

– großes Küchenmesser

– sprach deutsch mit Akzent

