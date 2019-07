POL-GI: Pressemeldungen vom 04.07.2019: Frau ins Gesicht geschlagen+++Hochwertiges E-Bike in Gießen weg+++Fahrer eines Seat Leon gesucht

Gießen (ots) –

Gießen: Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Nach einem etwa 60 Jahre alten Mann, der am Mittwoch, gegen 14.30

Uhr, einer Frau ins Gesicht schlug, fahndet die Gießener Polizei. Dem

Ganzen vorausgegangen war vermutlich eine „Streitigkeit“ auf der A

485 (Gießener Ring). Die 45 – Jährige war mit ihrem grauen 1 er BMW

in Richtung Süden unterwegs. In Höhe einer Baustelle im Bereich der

Anschlussstelle Licher Straße ordnete sie sich zunächst rechts ein,

um abzufahren. Als sie bemerkte, dass dies aufgrund einer Baustelle

nicht möglich war, versuchte sie, wieder nach links auf die Autobahn

zu kommen. Der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes fuhr die

vorherige Lücke jedoch wieder zu. Letztendlich ließ sie der Mercedes

Fahrer wieder auf die Fahrspur der A 485 zurück. Als der Verkehr

einige Meter danach aufgrund eines Staus zum Stehen kam, stieg der

Beifahrer des Mercedes aus. Er lief auf den BMW der Frau zu, öffnete

die Tür und schlug der 45 – zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Wenig

später sei ein Zeuge hinzugekommen und sei dazwischen gegangen. Der

„Schläger“ setzte sich, nachdem er den Zeugen beleidigte, wieder auf

den Beifahrersitz des Mercedes und fuhr davon. An dem PKW befanden

sich Kennzeichen aus dem Landkreis Northeim (NOM). Die Polizei sucht

Zeugen, die am Mittwochnachmittag etwas von dem Angriff mitbekommen

haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter

0641/7006-3555.

Gießen: Hochwertiges E-Bike entwendet

In der Straße Zu den Mühlen haben Unbekannte am Mittwochabend ein

E-Bike der Marke Cube mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten ein für

wenige Minuten vor einem Wohnhaus abgestelltes Rad mitgenommen. Dabei

handelt es sich um ein Rad des Typs Reaktion Hyprid in blaurot.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer

0641 – 7006 3755. Ein Bild des entwendeten Fahrrades ist beigefügt.

Biebertal: Hoftor geöffnet und an Garagentor gehebelt

Vergeblich waren die Versuche von Einbrechern zwischen Mittwoch,

12.00 Uhr, und Donnerstag, 03.00 Uhr, in der Straße Am Kleinen Graben

in Rodheim-Bieber. Die Täter hatten zunächst ein Hoftor geöffnet und

sich dann an einem Garagentor zu schaffen gemacht. Letztendlich blieb

es beim Versuch. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer

0641 – 7006 3755.

Gießen: Mercedes-Stern abgebrochen und PKW beschädigt

Auf einem Mercedes-Stern hatten es Täter am Mittwoch, zwischen

10.00 und 12.30 Uhr, in der Otto-Behagel-Straße in Gießen abgesehen.

Die Unbekannten hatten dabei auch die Motorhaube zerkratzt und einen

Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Hinweise bitte an die

Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Auto zerkratzt

In der Neue Mitte, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, haben

Unbekannte am Dienstag einen Peugeot beschädigt. Die Täter

zerkratzten Teile der rechte Fahrzeugseite und richteten einen

Schaden von mehreren Hundert Euro an. Hinweise bitte an die

Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Wer kennt den Mann?

Eine 51-jährige VW-Fahrerin aus dem Main-Kinzig-Kreis hatte ihren

silberfarbenen Polo am Dienstag (02.07.2019), um 10:30 Uhr, in der

Wolfstraße in Fahrtrichtung Grünberger Straße auf Höhe der Hausnummer

14 geparkt. Ein bisher unbekannter Seat Leon-Fahrer touchierte im

Vorbeifahren den Polo am Kotflügel und der hinteren linken Felge. Der

Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Ein Zeuge beschreibt den

Unfallflüchtigen wie folgt: Zwischen 20-25 Jahren Deutscher Braune

Haare Sportliche Figur. An dem PKW sollen sich Kennzeichen aus

Marburg (MR) befunden haben. Hinweise zu dem Gesuchten und dessen PKW

nimmt die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, entgegen.

Gießen: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Am Mittwoch (03.07.2019) stellte ein 80-jähriger Mann aus

Heuchelheim einen grauen BMW in der Gottlieb-Daimler-Straße auf Höhe

der Hausnummer 27 ab. Als er 40 Minuten später wieder zu seinem

Fahrzeug zurückkam, war dieses am Radlauf und der Stoßstange vorne

zerkratzt und eingedellt. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher

nicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich

bei der Polizeistation Gießen Süd, unter der Telefonnummer:

0641-7006-3555, zu melden.

Reiskirchen: Unachtsamkeit kostet 800 Euro

Ein 33-jähriger Mann aus Frankfurt am Main war am Donnerstag

(04.07.2019), gegen 3:43 Uhr, in einem Mercedes Benz auf der L

3355von Reiskirchen nach Hattenrod unterwegs. Offenbar aus

Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte

zwei Felder der dortigen Schutzplanke. Die komplette rechte

Fahrzeugseite wurde dadurch zerkratzt. Der Unfallfahrer gab die

Ordnungswidrigkeit zu.

Pohlheim: Seat rollt gegen BMW

Am Mittwoch (03.07.2019), gegen 18:55 Uhr, wollet ein 48-jähriger

Mann aus Pohlheim seinen Seat in eine Parklücke einparken. Er ging

von der Bremse und rollte gut einen Meter rückwärts. Dabei stieße er

gegen eine grauen „3er“ der hinter ihm stand. An dem BMW des

27-jährigen Mann aus Pohlheim entstand ein Schaden an der Stoßstange.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Gießen | Publiziert durch presseportal.de.