POL-PPTR: Unbekannte versuchen in Mehrfamilienhaus einzubrechen

Trier (ots) –

Ziel von Einbrechern war ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus in der

Löwenbrücknerstraße.

Unbekannte versuchten hier am gestrigen Vormittag zwischen 8.45

Uhr und 1050 Uhr in eine Wohnung in der dritten Etage einzubrechen

und die Wohnungstür aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0651/9779-2290 mit der Kripo

Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651-9779-1020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Trier | Publiziert durch presseportal.de.