FW-GLA: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei LKW auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Oberhausen

Gladbeck (ots) –

Am Mittwoch, den 04.07.2019, kam es gegen ca. 09:45 Uhr zu einem

schweren Verkehrsunfall mit zwei LKW auf der BAB 2 in Fahrtrichtung

Oberhausen, ca. 2 km vor dem Autobahnkreuz Bottrop. Hierbei ist eine

Person in der Fahrzeugkabine seines LKW eingeklemmt worden. Die

Person musste mit schweren technischen Rettungsgeräten

(Schere/Spreizer) aus der Zwangslage befreit werden. Die technische

Rettung dauerte ca. 2 Stunden und für diesen Zeitraum war die BAB 2

in Fahrtrichtung Oberhausen vollständig gesperrt. Nach dem die Person

aus dem LKW befreit war, wurde sie aufgrund ihrer Verletzungen mit

einem Rettungswagen, unter Begleitung des Notarztes, in eine

Spezialklinik transportiert. Der andere Unfallteilnehmer erlitt

aufgrund des Unfallgeschehens einen Schock, der sofort vor Ort vom

Rettungsdienst behandelt wurde. Die Polizei hat die

Unfallursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Gladbeck

Einsatzleitdienst

Tel.: 02043 99 – 2362

Telefon: 02043 / 99 – 2134

E-Mail: christian.siemes@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Gladbeck | Publiziert durch presseportal.de.