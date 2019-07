POL-KI: 190704.5 Passade / Kreis Plön / Hamburg: 14-Jährige vermisst

Passade / Hamburg (ots) –

Seit Dienstagnachmittag wird die 14-Jährige Hamburgerin Karla

Ruczinski vermisst, die sich mit ihrer Familie in einem Ferienhaus in

Passade im Kreis Plön aufhält. Es ist nicht auszuschließen, dass sich

das Mädchen wieder in ihrer Heimatstadt aufhält. Da bisherige

Suchmaßnahmen der Polizei zu keinem Erfolg geführt haben, werden nun

Medien und Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Sie hatte sich am Dienstag gegen 15:30 Uhr mit einem silber-grauen

Herrenrad auf den Weg von Passade nach Fahren gemacht. Es könnte

allerdings sein, dass sie stattdessen den Weg nach Hamburg angetreten

und dort bei Bekannten untergekommen ist. Sollte dem so sein, könnte

sie sich im Bereich Hamburg-Eppendorf aufhalten. Eine Straftat steht

nach jetzigem Stand nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Das 168 cm große Mädchen könnte ihr blondes, mittellanges Haar zu

einem Dutt zusammengebunden haben. Sie dürfte eine blaue Jeansjacke,

eine weißes T-Shirt mit einem „Pepsi“-Logo, eine kurze Hose und weiße

„Adidas“-Sneaker tragen.

Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach Personen, die das Mädchen gesehen haben oder Angaben zu

ihrem Aufenthaltsort machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter

04522 / 5005 201 entgegen.

Matthias Arends

