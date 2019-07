POL-UN: Kamen – Wasserschaden in Schule durch Vandalismus – Versicherung lobt Belohnung aus

Kamen (ots) –

In der Nacht zum 05.04.2019 haben bislang unbekannte Täter in der

Realschule an der Gutenbergstraße durch das Öffnen von Wasserhähnen

einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Die bisherigen

Ermittlungen führten nicht zu einer Überführung möglicher

Tatverdächtiger.

In einer der Polizei vorliegenden, schriftlichen Bestätigung lobt

nun die zuständige Versicherung für Hinweise, die zur Aufklärung der

Sachbeschädigung in der Schule führen, den Betrag von insgesamt 5000

Euro aus.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter

Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist

ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen

und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die

Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der

Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Unna | Publiziert durch presseportal.de.