POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg vom 04.07.2019 Lörrach: Jugendlicher greift Frau mit Messer an

Freiburg (ots) – Lörrach: Jugendlicher greift Frau mit Messer an –

Frau erleidet Bauchverletzung, keine Lebensgefahr – Hintergründe noch

unklar-

Ein Jugendlicher hat am Mittwoch, 03.07.2019, in Lörrach eine Frau

mit einem Messer angegriffen. Die Hintergründe der Tat sind bislang

noch unklar. Gegen 17:10 Uhr war es zu dem Vorfall in einer

Schrebergartenanlage in Tüllingen gekommen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand soll der Täter, der der Frau nicht bekannt war,

zunächst das Gespräch mit seinem späteren Opfer gesucht haben. Im

Verlauf dieses Gespräches habe der junge Mann plötzlich ein Messer

gezogen und zugestochen. Der 56 Jahre alten Frau sei es gelungen, in

einem Gerangel dem Tatverdächtigen das Messer abzunehmen. Beide seien

dabei eine steile Treppe hinuntergestürzt. Der Täter sei daraufhin

geflüchtet. Die Frau erlitt eine Stichverletzung im Bauch und

Verletzungen an der Hand und musste noch am Abend operiert werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand können lebensgefährliche Verletzungen

ausgeschlossen werden.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter

ein. An der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Im

Rahmen dieser Maßnahmen wurde ein 14 Jahre alter Jugendlicher unter

dem Verdacht, die Tat begangen zu haben, vorläufig festgenommen. Er

äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf. Da beim derzeitigen Stand

der Ermittlungen gegen ihn kein dringender Tatverdacht besteht und

somit eine der gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung von

Untersuchungshaft nicht vorliegt, wurde er nach Beendigung der

strafprozessualen Maßnahmen in der Nacht in die Obhut seiner Eltern

übergeben.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, wobei auch ein mögliches

Tatmotiv Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist. Die

Kriminalpolizei Lörrach bittet Personen, denen ein junger Mann im

dortigen Bereich aufgefallen war, sich unter der Telefonnummer 07621

176-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 – 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Freiburg | Publiziert durch presseportal.de.