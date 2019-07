POL-TUT: (Rottweil) Auto zerkratzt

Rottweil (ots) – In der Steinhauserstraße hat am Mittwoch ein

unbekannter Täter, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr, einen

Peugeot zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741

477-0) entgegen.

