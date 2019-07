POL-MR: Kartusche für Schleudersitz ruft Polizei auf den Plan – Finder macht alles richtig;

Marburg-Biedenkopf (ots) –

Kartusche für Schleudersitz ruft Polizei auf den Plan – Finder

macht alles richtig

Marburg: Eine unliebsame Überraschung erlebte der neue

Hausbesitzer am Mittwochnachmittag, 3. Juli in Nähe der

Wilhelm-Röpke-Straße. Der hatte im Inneren des Anwesens eine

Kartusche für einen Schleudersitz aufgefunden. Die alarmierte Polizei

schaltete sofort Experten des Landeskriminalamtes ein. Von dort kam

kurz und knapp die Order „Finger weg, wir kümmern uns darum“. Nach

der Begutachtung des mutmaßlich explosiven Gemisches konnten die

Spezialisten Entwarnung geben. In der Kartusche war lediglich eine

ungefährliche Modelliermasse gelagert. „Viel Aufregung um nichts“

lautet somit das Fazit der Polizei. Die Beamten loben aber

ausdrücklich das besonnene Verhalten des neuen Besitzers, der

unverzüglich die Behörden informierte und nicht selbst „Hand

anlegte“. Die Polizei weist allgemein nochmals darauf hin: Bitte

niemals verdächtige Gegenstände berühren, umlagern oder

abtransportieren. Informieren Sie sofort die Polizei und warnen

anwesende Personen/Passanten eindringlich vor der möglichen Gefahr.

Ein Foto der Kartusche steht unter www.polizeipresse.de (Blaulicht,

Marburg-Biedenkopf) zum Download bereit.

