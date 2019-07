POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) – Tauberbischofsheim: Unfallflucht

Schaden an ihrem geparkten Auto musste Mittwochmittag eine Kundin

nach dem Einkauf in Tauberbischofsheim feststellen. Sie hatte gegen

13.00 Uhr ihren VW-Passat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in

der Hochhäuser Straße abgestellt. Als die Frau vom Einkaufen

zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertüre ihres

Fahrzeugs fest. Der Schaden beträgt zirka 1.500 Euro. Zeugen werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der

Telefonnummer 09341 810, in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Unfallflucht

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich ein bisher

unbekannter Autofahrer am Mittwoch in Bad Mergentheim. Ein in der

Lothar-Daiker-Straße geparkter Skoda wurde im Laufe des Vormittags an

der hinteren Stoßstange angefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden

von zirka 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich bisher nicht

gemeldet. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad

Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, in Verbindung zu

setzen.

Assamstadt: Unfallflucht Vermutlich mit einem Fahrrad oder einem

Einkaufswagen blieb ein bisher Unbekannter an einem geparkten Auto in

Assamstadt hängen und verursachte Sachschaden. Letzten

Freitagnachmittag, zwischen 12.30 und 19.30 Uhr, hatte eine

BWM-Besitzerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

in der Gartenstraße geparkt. Als die Frau abends an ihr Fahrzeug kam,

musste sie eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel an ihrem

BMW feststellen. Der Schaden beträgt zirka 3.000 Euro. Zeugen werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der

Telefonnummer 07931 54990, in Verbindung zu setzen

Wertheim: Unfall zwischen Radfahrern

Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern kam es Mittwochnachmittag

zwischen Wertheim und dem Ortsteil Eichel. Eine 35-jährige

Pedelec-Fahrerin fuhr gegen 15.00 Uhr auf dem Gehweg der Würzburger

Straße in Richtung Wertheim. Höhe eines dortigen Autohauses kam ihr

ein anderer Radfahrer entgegen. Als sich beide Radfahrer begegneten,

kam es zu einer leichten Berührung zwischen diesen. Hierbei stürzte

die 35-Jährige auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Ohne

sich um die Gestürzte zu kümmern, ist der andere Radfahrer

weitergefahren. Dieser Fahrer wird als zirka 50-jähriger Mann, 175 cm

groß, mit europäischem Aussehen und mit dunklen vollen Haaren

beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Wertheim, unter der Telefonnummer 09341 918943, in Verbindung zu

setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Heilbronn | Publiziert durch presseportal.de.