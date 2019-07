POL-COE: Senden, Bösensell, Stauverbrink/ Brand in Müllcontainer

Coesfeld (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein

Müllcontaiuner auf einem Firmengelände am Stauverbrink in Bösensell

in Brand. Der Firmenbesitzer bemerkte am Mittwoch, 03.07.2019 gegen

22.30 Uhr den Brand, alarmierte die Feuerwehr und begann unmittelbar

selbst mit Löscharbeiten. Da der Müllcontainer von außen an der Wand

der Werkhalle stand, wurde diese in Mitleidenschaft gezogen. Die

Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei

in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

