POL-PDNR: Alsdorf – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Alsdorf (ots) – Ein unbekannter Täter hebelte offensichtlich in

der Nacht zum 04.07.2019, um circa 00:15 Uhr, die Terrassentüre eines

Einfamilienhauses in der Schützenstraße in Alsdorf auf. Als der

Hausbewohner um diese Uhrzeit zurückkehrte, sah er eine dunkel

gekleidete männliche Person an der offenen Terrassentüre stehen. Der

Mann lief sofort weg.

Der Täter wird als etwa 175 cm groß und kräftig beschrieben. Nach

ersten Feststellungen gelangte der Täter nicht ins Haus.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu

Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der

genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf,

Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

