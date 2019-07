POL-HM: „Auf dem Weg ins Berufsleben – Berufswunsch: Polizeibeamter“

Stadtoldendorf (ots) –

Zusammen mit ca. 1120 weiteren Polizeikommissar-Anwärtern beginnt

auch der 18jährige Jan-Luca Heimlich aus dem Landkreis Holzminden am

01. Oktober 2019 sein duales Studium bei der Polizei des Landes

Niedersachsen. Sein dreijähriges Studium wird er an der

Polizeiakademie in Hann. Münden absolvieren.

Der Wunsch des Abiturienten, Polizeibeamter werden zu wollen,

entstand eher zufällig, nachdem er von Familienangehörigen auf dieses

Berufsfeld aufmerksam gemacht wurde. Früh war für ihn klar, dass er

sich keinesfalls in einem klassischen Bürojob wiederfinden möchte. Im

Rahmen einer Informationsveranstaltung, die jährlich beim

Polizeikommissariat Holzminden als sogenannter „Abend der Bewerber“

stattfindet, konnte er weitere, tiefgehende Einblicke in den

Berufsalltag eines Polizeibeamten sowie Informationen zum

Bewerbungsverfahren und Ablauf des Studiums gewinnen. Interessierte

Bewerber sind an dieser Stelle herzlich eingeladen, sich für den

diesjährigen Abend der Bewerber, welcher am 11.09.2019 um 18.00 Uhr

stattfindet, anzumelden.

Im Rahmen des Einstellungsverfahrens musste Jan-Luca Heimlich

zunächst bei der Polizeiakademie in Hann. Münden einen vierstündigen

Computertest, in welchem unter anderem seine Deutschkenntnisse,

logisches Denken sowie seine Merkfähigkeit getestet wurden,

absolvieren. Direkt im Anschluss erfolgte der Sporttest. Wenige

Wochen später wurde er zu einem Vorstellungsgespräch in Form eines

strukturierten Interviews in das Polizeikommissariat Holzminden

eingeladen. Abschließend erfolgte die ärztliche Untersuchung zur

Feststellung der Polizeidiensttauglichkeit beim medizinischen Dienst

der Polizeidirektion Göttingen. Nachdem Jan-Luca Heimlich alle Tests

erfolgreich beendet hatte, erhielt er kürzlich eine schriftliche

Zusage der Einstellung in den gehobenen Polizeivollzugsdienst des

Landes Niedersachen.

„Mit dem Beruf eines Polizeibeamten verbinde ich einen

abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsalltag“, beschreibt

Jan-Luca Heimlich seine Motivation, diesen Beruf zu ergreifen und

freut sich auf den vielschichtigen Umgang mit verschiedensten

Menschen und Situationen. Zudem hofft der begeisterte Fußball- und

Tischtennisspieler, dass ihm seine Begeisterung für den Sport im

Allgemeinen auch in seinem zukünftigen Beruf von Nutzen sein wird.

Abschließend ist er sich bewusst, dass der Beruf eines Polizeibeamten

ein sehr verantwortungsvoller Beruf sein wird. Er weiß, dass nicht

nur schöne Momente, sondern auch anstrengende, manchmal auch

psychisch belastende Situationen auf ihn zukommen werden. Doch genau

darin sieht er die Herausforderung und damit für ihn auch

Attraktivität dieses Berufes. „Ich freue mich, dass sich junge

Menschen aus unserer Region für den Beruf des Polizeibeamten

entscheiden und hoffe, Jan-Luca Heimlich nach Beendigung seines

Studiums im Bereich unseres Polizeikommissariates begrüßen zu

können“, sagt der Leiter des Polizeikommissariates Holzminden Marco

Hansmann. „Wir sind immer daran interessiert, gezielt Bewerber aus

der hiesigen Region anzusprechen, weil wir hoffen, dass diese nach

Abschluss ihres Studiums aufgrund ihrer regionalen Bindungen unsere

Kollegen in den Dienststellen im Landkreis Holzminden auch dauerhaft

unterstützen werden.“

Studium bei der Polizei Schulische Einstellungsvoraussetzung für

ein duales Studium bei der Polizei Niedersachsen ist die

Fachoberschulreife bzw. das Abitur. Bewerben können sich aber auch

Realschüler, die nach erfolgreichem Abschluss des übrigen

Einstellungsverfahrens ihre Fachoberschulreife bei der Polizei

nachholen möchten. Hierbei wird der praktische Teil der

Fachoberschulreife im Einsatz- und Streifendienst sowie im

Kriminalermittlungsdienst der örtlichen Polizeidienststellen

absolviert. Der schulische Teil der Fachoberschulreife kann ab dem

01.08.2019 in der neu eingerichteten Fachrichtung für „Verwaltung und

Rechtspflege“ an der Berufsschule Holzminden (BBS) erlangt werden.

„Dies ist für die oft noch sehr jungen Realschulabsolventen, die zum

größten Teil noch nicht über einen Führerschein verfügen, eine

erhebliche Erleichterung“, betont Marco Hansmann und hofft, durch

diese Neuerung noch mehr junge Menschen unserer Region für ein duales

Studium bei der Polizei des Landes Niedersachsen gewinnen zu können.

Bislang stand diese, für den Eintritt in die Polizei zwingend

vorgeschriebene Fachrichtung für „Verwaltung und Rechtspflege“

lediglich an den Standorten Northeim, Hannover oder Hann. Münden zur

Verfügung.

Für die Polizei des Landes Niedersachsen stehen mit Nienburg

(Hauptsitz), Oldenburg und Hann. Münden drei Studienorte zur

Verfügung. Das erste Jahr des Bachelorstudiengangs ist stark von

Theorie und der Vermittlung von Grundlagenkenntnissen geprägt.

Unterrichtet werden neben z.B. Eingriffsrechte, Straf- und

Verkehrsrecht auch Psychologie und Kriminalistik. Einen praktischen

Anteil erhält das erste Studienjahr durch die Erste-Hilfe-Ausbildung,

das Schießtraining, die Vermittlung von Abwehr- und Zugriffstechniken

sowie das Fahrsicherheitstrainung. Im zweiten Studienjahr werden die

Kenntnisse des ersten Jahres vertieft. Zudem werden innerhalb dieses

Jahres zwei dreimonatige Praktika an einer Polizeidienststelle

absolviert. Das erste Praktikum findet im Einsatz- und

Streifendienst, das zweite im Kriminalermittlungsdienst statt. Im

dritten Studienjahr wird neben der weitergehenden Vertiefung der

theoretischen Kenntnisse auch das polizeiliche Vorgehen bei

besonderen Einsatzlagen geübt. Seinen Abschluss findet das letzte

Studienjahr mit der zu fertigenden Bachelorarbeit, welche ein

polizeiliches Bezugsthema beinhaltet.

Interesse geweckt? Weitere Informationen erhaltet Ihr / erhalten

Sie vom Team der Nachwuchsgewinner beim Polizeikommissariat

Holzminden (Tel. 05531/958-0) oder auf der Internetseite

www.polizei-studium.de

Rückfragen bitte an:

Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden | Publiziert durch presseportal.de.