POL-PDLU: Sachbeschädigung bei Kinderferienbetreuung

Maxdorf (ots) –

Im Zeitraum vom 02.07.2019 um 18:00 Uhr bis 03.07.2019 um 07:00

Uhr wird durch bislang unbekannte Täter das Gelände der

„Ortsranderholung Maxdorf“ betreten. Dort sind Spielzelte

aufgestellt, in welchen die Kinder Tagsüber spielen und betreut

werden. Dort werden private Gegenstände der Kinder mit Farben und

Sonnencreme beschmiert, so dass einige Gegenstände unbrauchbar

werden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht genau fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer

06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

werden.

