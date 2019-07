POL-RTK: Motorradunfall im Bereich Strinz-Margarethä

Bad Schwalbach (ots) – Am Mittwoch, den 03.07.2019 befuhr am

Spätnachmittag ein 28jähriger Motorradfahrer aus Strinz-Margarethä

einen Waldweg zwischen Niederlibbach und Strinz-Margarethä. Aus noch

unbekannter Ursache stürzte er mit seinem Krad und zog sich eine

multiple Fraktur im Beckenbereich zu. Der Kradfahrer konnte aus

eigenen Kräften noch Hilfe verständigen und wurde dann in ein

Krankenhaus verbracht. Ungeklärt bleibt zunächst auch, warum sich an

dem Krad kein Kennzeichen befand. Die Ermittlungen der Polizei laufen

diesbezüglich noch.

