POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 03./04.07.2019, Stand 03.00 Uhr

Heilbronn (ots) – Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Küchenbrand löst Feuerwehreinsatz

aus Überhitztes Öl war vermutlich die Ursache für einen Küchenbrand

am Mittwoch um 22.10 Uhr in der Bachstraße. Während ein Angehöriger

die Feuerwehr verständigte, versuchten der 50-jährige Vater und der

16-jährige Sohn die Flammen zu ersticken. Die Feuerwehr löschte den

Brand und belüftete anschließend das Einfamilienhaus. Drei Kinder im

Alter von 11 bis 16 Jahre wurden nach dem Einatmen von Rauchgasen

durch das DRK vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Das Haus war

nach der Belüftung wieder bewohnbar. Der Schaden am Inventar wird mit

ca. 1 000 Euro beziffert.

Wüstenrot-Neuhütten: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall Drei

Verletzte und etwa 4 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines

Verkehrsunfalls am Mittwoch um 21.19 Uhr. Eine 20-jährige

Seat-Fahrerin fuhr auf der L 1090 von Weihenbronn in Richtung

Neuhütten. Dabei kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der

Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach und kam wieder auf den

Rädern zum Stehen. Sowohl die Fahrerin als auch die 24-jährige

Beifahrerin wurden leicht, eine weitere im Fond sitzende 22-Jährige

wurde schwer verletzt. Die drei Frauen wurden durch das DRK versorgt.

Vorsorglich war die Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsstoffe

verständigt worden. Einsatzkräfte Feuerwehr: 14 Mann und zwei

Fahrzeuge DRK: Vier Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Helfer vor

Ort

Lauffen: Verkehrsunfall auf der L 1103 Eingeklemmt in seinem

Fahrzeug wurde ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch

um 22.49 Uhr auf der L 1103, bei der Einmündung Im Brühl. Ein

65-Jähriger bog mit seinem VW-Bus T5 von der untergeordneten Straße

Im Brühl kommend nach links auf die L 1103 ein. Dabei missachtete er

die Vorfahrt des aus Richtung Hausen kommenden PKW Fiat des

19-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der

19-Jährige, der im Fahrzeug eingeklemmt war, wurde von der Feuerwehr

aus seinem PKW Fiat gerettet. Der Fahrer des VW-Bus, dessen

Beifahrerin sowie der Fiat-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. Ein Notarzt und zwei RTW-Besatzungen versorgten die

Verletzten. Am PKW VW entstand ein Schaden von ca. 8 000 Euro, am PKW

Fiat ca. 3 000 Euro. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein

Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war

die L 1103 bis 02.40 Uhr gesperrt. Einsatzkräfte Feuerwehr: 21 Mann

mit drei Fahrzeugen.

