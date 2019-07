POL-PIKIR: Verfolgungsfahrt mit betrunkenem PKW Fahrer

Monzingen/Waldböckelheim (ots) – Am 03.07.2019, gegen 20.00 Uhr

meldeten Zeugen, dass ein betrunkener Mann gerade mit seinem PKW von

Monzingen in Richtung B41 losgefahren sei. Zwei Funkstreifen der

Polizei Kirn fahndeten nach dem PKW mit polnischem Kennzeichen. Der

PKW konnte von einer Funkstreife in der Gemarkung Bad Sob.-Steinhardt

gesichtet werden. Als der Fahrer des PKW den Streifenwagen erblickte

beschleunigte er stark um sich einer Kontrolle zu entziehen. Der

Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und stellte fest, dass der PKW

im Überholverbot einen anderen PKW überholte und mit stark überhöhter

Geschwindigkeit nach Waldböckelheim fuhr. Auch in der Ortslage

Waldböckelheim fuhr der PWK mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Nach mehrmaligem Abbiegen innerorts konnte der PKW gestellt und die

beiden Insassen in Gewahrsam genommen werden. Wie sich herausstellte

waren beide Insassen stark alkoholisiert. Bei dem Fahrer, einem

35-jährigen Mann der in Bockenau wohnt, wurde eine

Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille festgestellt. Ihm wurde im

Anschluss eine Blutprobe im Kirner Krankenhaus entnommen, und die

Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren

wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Glücklicherweise wurde

bei dem Sachverhalt niemand verletzt. Zeugenhinweise können der

Polizei in Kirn mitgeteilt werden.

