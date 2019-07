POL-RE: Bottrop/Essen/Gelsenkirchen: Hochzeit von Familienclans – Großeinsatz der Polizei

Recklinghausen (ots) – Eine Hochzeitsfeier in einer Festhalle in

Bottrop, zu der mehrere hundert Angehörige von verschiedenen

Familienclans erwartet wurden, hat am Mittwoch (03.07.) zu einem

Großeinsatz der Polizei geführt.

Grund des Großeinsatzes waren Erkenntnisse der Polizei, dass es im

Zusammenhang mit der Feier zu Störungen oder Straftaten kommen

könnte. Im näheren Umfeld des Veranstaltungsortes kontrollierte die

Polizei die anreisenden Personen und die Fahrzeuge. Die

Kontrollstellen waren so angelegt, dass die Beeinträchtigungen für

Außenstehende so gering wie möglich gehalten werden konnten.

Verstärkte polizeiliche Maßnahmen gab es zudem in angrenzenden

Städten, unter anderem in Gelsenkirchen und Essen. Bei der Anreise

von Angehörigen der Clanfamilien achtete die Polizei verstärkt auch

auf Verstöße von Fahrzeuginsassen. Grund waren etliche Ereignisse in

den letzten Wochen, bei denen Feiernde auf Autobahnen und in

verschiedenen Städten Fahrzeugkonvois gebildet und Schüsse in die

Luft abgegeben hatten. Derartige Vorfälle im Zusammenhang mit der

aktuellen Hochzeitsfeier gab es nicht.

Ergebnis des polizeilichen Einsatzes: Kontrollierte Personen 456

Kontrollierte Fahrzeuge 186 Festnahme von zwei Personen auf Grund

bestehender Haftbefehle Sicherstellung von zwei Baseballschlägern,

vier Messern und eines Elektroschockers Drei Strafanzeigen wegen

Verstoß Waffengesetz Eine Strafanzeige wegen Verstoß

Pflichtversicherungsgesetz Eine Strafanzeige wegen Verstoß BtmG

Der Einsatz endete gegen 01:30 Uhr.

