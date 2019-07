POL-WAF: Sendenhorst. Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf (ots) – Ein 59-jähriger Belgier befuhr am Mittwoch,

03.07.2019, 16.57 Uhr, mit seinem Krad die Landstraße 851 von

Drensteinfurt in Richtung Sendenhorst. Vor ihm fuhr in gleicher

Richtung ein gelbfarbener Abschlepp-LKW mit der Stadtkennung MS-??,

der ein Wohnmobil geladen hatte.

Nachdem der Kradfahrer zum Überholen angesetzte und sich neben dem

Abschlepper befand, überholte dieser seinerseits einen Radfahrer. Um

einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Kradfahrer aus, verlor die

Kontrolle über sein Krad, geriet in den Straßengraben und verletzte

sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um seine Erstversorgung.

Ob es zu einem Zusammenprall der Fahrzeuge kam ließ sich noch nicht

abschließend klären.

Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den

Kradfahrer gekümmert zu haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa

5.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie der Unfallverursacher

werden gebeten, sich mit der Polizei in Ahlen unter der Telefonnummer

02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in

Verbindung zu setzen.

