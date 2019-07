POL-WES: Lebensgefährlich verletzter Lkw-Fahrer nach Alleinunfall

Voerde – Spellen (ots) – Ein 67-jähriger Mann aus Issum befuhr mit

einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Schleusenstraße in

Voerde-Spellen in Fahrtrichtung der Einmündung

Schleusenstraße/Weseler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache bog

er nicht ab, sondern fuhr geradeaus über den Einmündungsbereich auf

ein Grundstück. Hier schob er mehrere Fahrzeuge zusammen und kam in

einem Anbau zwischen zwei Wohnhäusern zum Stehen. Der zunächst

eingeklemmte Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem

Führerhaus geborgen werden. Er wurde lebensgefährlich verletzt und

nach Erstversorgung in einem Weseler Krankenhaus einem Krankenhaus in

Duisburg zugeführt. Anwohner kamen nicht zu Schaden. Nach

Begutachtung des Schadens durch einen Bauingenieur können die an dem

Anbau angrenzenden Wohnhäuser weiter genutzt werden. Der Anbau selber

ist nicht einsturzgefährdet. Der Sachschaden beträgt ca. 100.000 EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der

Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Wesel | Publiziert durch presseportal.de.