POL-HBPP: Medizinischer Notfall auf Segeljolle

Waldeck/Edersee (ots) – Am Mittwoch, dem 03.07.2019, gegen 15.15

Uhr, verlor aus bisher unbekannter Ursache ein 52-jähriger Segler

während einer Fahrt mit einer Segeljolle auf dem Edersee das

Bewusstsein und fiel rückwärts über Bord ins Wasser. Ein befreundeter

Mitsegler konnte den Mann an seiner Rettungsweste festhalten und so

über Wasser halten. Die durch die Hilfeschreie der Tochter des

Mitseglers auf den Unfall aufmerksam gewordene Besatzung zweier

DLRG-Boote bargen den Mann aus dem Wasser und verbrachten ihn zur

DLRG Station nach Waldeck. Dort wurde er sofort ärztlich behandelt

und anschließend durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus

verbracht. Lebensgefahr bestand nicht.

