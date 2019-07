POL-BI: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bielefeld (ots) – AK / – Bielefeld Jöllenbeck – Am Mittwoch,

03.07.2019, 17:20 Uhr, ist bei einem Verkehrsunfall in Jöllenbeck

eine 25-jährige Autofahrerin aus Bad Salzuflen schwer verletzt

worden. Die junge Frau war alleine mit ihrem Pkw Jeep auf der

Pödinghauser Str. in Rtg. Jöllenbeck unterwegs. Im Einmündungsbereich

zur Eickumer Str. verlor sie aufgrund eines gesundheitlichen Problems

die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Anschließend überfuhr sie einen

Bauzaun und prallte dann frontal gegen ein im Bau befindliches Haus.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte waren Angehörige der

Unfallfahrerin über das fahrzeuginterne Notrufsystem informiert

worden. Die 25-Jährige war nach dem Zusammenstoß zwar in ihrem

Geländewagen eingeklemmt, konnte aber durch Einsatzkräfte der

Feuerwehr ohne den Einsatz von technischem Gerät geborgen und in ein

Bielefelder Krankenhaus gebracht werden. An dem Neubau und dem SUV

entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro. Es kam

lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

