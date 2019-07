FW Hünxe: Einsatz ohne Feststellung

Hünxe (ots) –

Heute, am 03.07.2019 um 14:40 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen

in den Ortsteil Bruckhausen zu einem gemeldeten Grasbrand an dem

Seitenstreifen der Dinslakener Straße alarmiert. Vor Ort angekommen

und nach ausgiebiger Erkundung konnte kein Schadensereignis

festgestellt werden. Ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen konnte die

alarmierte Einheit Bruckhausen um circa 15:00 Uhr zu ihrem Standort

zurück fahren.

