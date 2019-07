FW-PI: Kummerfeld: Feuer einer Lagerhalle

Pinneberg (ots) – Kummerfeld: Feuer in Lagerhalle Datum: Mittwoch,

3. Juli 2019, 17.18 Uhr Einsatzort: Kummerfeld, Ossenpadd Einsatz:

Feuer größer Standard

Kummerfeld – Am späten Mittwochnachmittag ist in Kummerfeld an der

Straße Ossenpadd ein Feuer in einer gewerblich genutzten Halle

ausgebrochen. Mehr als 50 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren

Kummerfeld und Prisdorf setzten für die Löscharbeiten drei C-Rohre, 1

B-Rohr und zeitweise zwei Wasserwerfer ein. Personen wurden nicht

verletzt. Problematisch war die Wasserversorgung zum ehemaligen

Bauhof der Gemeinde. Es musste eine 400 Meter lange Zubringerleitung

verlegt werden. Ein Gastank an der Außenwand wurde erfolgreich

gekühlt. Die Halle konnte zur Hälfte gehalten werden. Allerdings

stürzte das Dach teilweise ein. Ein angeforderte Bagger soll nun noch

einen instabilen Giebel einreißen. Die Nachlöscharbeiten dauern noch

an. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens liegen keine

Erkenntnisse vor.

