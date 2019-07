FW-PL: 4 Tage nach Waldbrand am Böhl erneut Feuerwehreinsatz in Kahlschlagfläche

Plettenberg (ots) –

4 Tage nach dem Waldbrand am Böhl musste die Feuerwehr am heutigen

Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr erneut zur Brandfläche von Samstag

ausrücken. Der dort tätige Forstarbeiter hatte plötzlich deutlich

Brandgeruch wahrgenommen und fand ein Glutnest auf einer Größe von

ca. 2 Quadratmetern unterhalb einer Baumwurzel. Die Kräfte der Feuer-

und Rettungswache und die aufgrund einer an der Einsatzstelle

benötigten Wärmebildkamera alarmierten Kräfte der Einheit Ohle,

mussten den Waldboden tief umgraben, um das Glutnest mit einem

Löschrohr abzulöschen. „Der Boden ist mehrere Zentimeter tief stark

ausgetrocknet. Ein minimales Glutnest kann sich unterhalb des

Waldbodens ähnlich wie bei einem Kohlenmeiler so entwickeln, dass im

weiteren Verlauf ein erneuter Brand ausbricht. Zudem kann der immer

wieder auffrischende Wind eine Ausbreitung begünstigen“, erklärt

Thomas Gritschke von der Plettenberger Feuerwehr. In diesem Fall war

es in diesem abseits gelegenen Waldstück von Glück, dass ein in der

Kahlschlagfläche tätiger Forstarbeiter den Brand bemerkt hat. Zur

Sicherheit wurde der Waldboden nochmals ausreichend von der Feuerwehr

bewässert. Noch im laufenden Einsatz gegen 16.30 Uhr mussten die

verbliebenen Kräfte der Feuerwache sowie den Einheiten Ohle,

Eiringhausen, Selscheid und Landemert zu einer automatischen

Feuermeldung in einem Wohnheim in Ohle ausrücken. Glücklicherweise

musste die Feuerwehr hier nicht eingreifen. Fehlalarm, weshalb alle

Kräfte bereits nach wenigen Minuten wieder in ihre Standorte

einrücken konnten.

