POL-DA: Darmstadt: Container in Brand geraten / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Auf einem ehemaligen Firmengelände in der

Gräfenhäuser Straße brannte am Mittwochmorgen (03.07.) um kurz nach 6

Uhr ein Container. Neben der Polizei rückte auch die Berufsfeuerwehr

Darmstadt aus, die das Feuer löschte. Nach Abschluss der

Löscharbeiten konnten noch vier weitere Container festgestellt

werden, die durch das Feuer beschädigt wurden. Zur Brandursache sowie

zu der entstandenen Schadenshöhe, können derzeit noch keine Angaben

gemacht werden. Im Zusammenhang mit dem Brand bittet die

Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0

um Hinweise.

