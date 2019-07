POL-UL: (HDH) Heidenheim – Zeugen gesucht / Nach einem gefährlichen Überholmanöver vergangenen Freitag landete ein VW bei Heidenheim im Acker.

Ulm (ots) – Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW von

Giengen in Richtung Heidenheim. Bei Christophruhe wollte der

Fahranfänger vor einer Kuppe noch ein anderes Auto überholen. Während

des gewagten Überholmanövers kam ein anderes Auto ordnungsgemäß

entgegen. Der 18-Jährige entschied sich seinen VW nach links in den

Acker zu steuern. Nachdem der VW durch verschiedene Felder eine

Schneise zog, blieb er nach etwa 60m in einem Weizenfeld liegen.

Durch den Unfall erlitten der Fahrer sowie ein 18-jähriger Mitfahrer

schwere Verletzungen. Zwei weitere 17-jährige Mitfahrer wurden leicht

verletzt. Rettungskräfte brachten die vier Verletzten in

Krankenhäuser. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt

den Schaden auf etwa 1.500 Euro. Aufgrund seiner riskanten Fahrweise

stellte die Polizei den Führerschein des Unfallverursachers fest. Die

Beamten von der Verkehrspolizei Laupheim haben die Ermittlungen

aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den unbekannten

Fahrer des entgegenkommenden Autos und wird gebeten sich bei der

Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu

melden.

