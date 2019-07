POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) – Wertheim: Brems – mit Gaspedal vertauscht

Vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hatte eine

81-jährige Peugeot-Lenkerin am Mittwochnachmittag in Wertheim. Die

Fahrerin fuhr gegen 15.30 Uhr von der Alten Vockenroter Steige an die

Einmündung zur Neuen Vockenroter Steige. Hier vertauschte sie ersten

Ermittlungen nach das Brems – mit dem Gaspedal und fuhr mit hoher

Geschwindigkeit über die Einmündung hinaus in einen

gegenüberliegenden Schrebergarten. Das Auto der 81-Jährigen

überschlug sich hierbei. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer

verletzt und kam in das Krankenhaus. An dem Peugeot entstand

Totalschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. An Zaun und Gartenhäuschen

des dortigen Schrebergartens entstand ein Schaden von zirka 5.000

Euro. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Wertheim, die den Peugeot

wieder auf die Räder stellten, so dass keine Betriebsstoffe auslaufen

konnten.

