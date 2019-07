FW-EN: Wetter – Sirenenalarm am Mittag

Wetter (Ruhr) (ots) –

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwochmittag um 14:03 Uhr

zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in der Hofstraße alarmiert. Die

Anruferin gab an, dass Rauchmelder ausgelöst hätten und der obere

Bereich des Hauses komplett verraucht sei. Da definitiv

ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in dem

Einfamilienhaus aufhielten, wurden direkt zwei Trupps zur

Brandbekämpfung in das Dachgeschoss geschickt. Hier konnte auch

schnell der Brandherd festgestellt werden. Der Brand in einer Ecke

des Dachgeschosses konnte durch das zielgerichtete Eingreifen der

Angriffstrupps zügigst gelöscht werden. Mithilfe eines

Belüftungsgerätes wurde das Haus vom Rauch befreit. Durch den

örtlichen Energieversorger wurde die Strom- und Gasversorgung

abgestellt. Das Brandgut wurde über die Drehleiter ins Freie

transportiert und dort abschließend abgelöscht. Das Nachbarhaus wurde

durch die Einsatzkräfte ebenfalls kontrolliert. Hier konnte kein

Brandereignis festgestellt werden. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich

ins Krankenhaus gefahren, konnte dieses allerdings nach einer

ambulanten Behandlung wieder verlassen. Für die Dauer des Einsatzes

war die Stevelinger Straße komplett gesperrt. Der Rettungsdienst mit

insgesamt drei Fahrzeugen, sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen

waren ebenfalls vor Ort. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der

Einsatz war gegen 17:00 Uhr beendet.

Die Einsatzkräfte wurden durch Anwohner mit Getränken und Eis

versorgt. Dafür ein herzliches Dankeschön.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung „Feuerwehr

Wetter (Ruhr)“, bzw. „Markus Kühlborn“ kostenlos verwendet werden.

Die Bilder sind entsprechend beschriftet.

